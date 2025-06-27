Спрос на поездки по столичному монорельсу вырос в последние дни

В последние дни интерес к монорельсу в Москве заметно вырос. Многие решили воспользоваться возможностью прокатиться по необычному маршруту в прощальный день. После закрытия монорельсовой линии на ее месте появится прогулочная зона.

Ранее пользоваться монорельсом было не так удобно. Для поездки на нем нужно было покупать отдельный билет, а оплатить проезд обычной картой метро стало возможно только с 2013 года, когда этот вид транспорта вошел в состав Московского метрополитена.

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