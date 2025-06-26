Интервал движения на МЦК сократят 27 и 28 июня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Ласточки" будут курсировать на Московском центральном кольце (МЦК) с минимальным интервалом движения 27 и 28 июня, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Это связано с проведением мероприятия на стадионе "Лужники".

Ожидается, что 27-го числа поезда будут ходить по МЦК с минимальным интервалом в 4 минуты вплоть до 23:30. На следующий день, 28-го числа, такой режим продлится до 22:30. В пресс-службе МЖД напомнили, что в обычный выходной день поезда ходят с минимальным интервалом до 18:00.

С 20 июня поезда на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2), следующие в центр, проезжают станцию Перерва без остановок. Это связано с проведением строительных работ на одной из платформ. Там скоро появится современный городской вокзал.

Поезда на Подольск ходят без изменений. При этом москвичи и гости города все еще могут отправиться с Перервы до Курьянова в сторону Подольска, чтобы там бесплатно пересесть на встречный поезд и добраться до центра.

