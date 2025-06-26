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26 июня, 19:30

Общество

Общегородской школьный выпускной пройдет в Москве на ВДНХ и в Парке Горького

Общегородской школьный выпускной пройдет в Москве на ВДНХ и в Парке Горького

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В эти выходные, 28 и 29 июня, Москва отмечает общегородской школьный выпускной. Праздничные мероприятия по традиции состоятся в Парке Горького, но самой большой площадкой для выпускников в этом году станет ВДНХ – программа там рассчитана на два дня.

В связи с этим Центр организации дорожного движения предупреждает водителей о ряде перекрытий и ограничений. Уже 27 июня с 20:00 будет закрыт проезд в районе Лужников, а также перекроют движение и парковку возле Красной площади.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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