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16 июня, 22:30

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Два десятка стартовых площадок на юго-востоке Москвы вошли в программу реновации

Два десятка стартовых площадок на юго-востоке Москвы вошли в программу реновации

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Два десятка стартовых площадок для возведения домов на юго-востоке столицы включили в программу реновации. Шесть из них находятся в Текстильщиках, пять – в Рязанском районе, по три – в районах Лефортово и Южнопортовый, две – в Нижегородском районе, еще одна расположена в Капотне. Общая площадь квартир там превысит 400 тысяч квадратных метров. Это позволит обеспечить новым жильем около 16,2 тысячи горожан.

Более 17 тысяч человек сдадут ЕГЭ в Москве в резервный период. Об этом рассказали в столичном департаменте образования и науки. Первые экзамены уже прошли по физике, литературе, обществознанию и географии. После состоятся испытания по русскому языку, истории, химии, иностранным языкам, информатике и биологии. В городе организовано более 200 пунктов проведения экзамена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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