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26 июня, 16:15

Транспорт

В ЦОДД предупредили о перекрытиях возле ВДНХ

В ЦОДД предупредили о перекрытиях возле ВДНХ

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В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 26 июня

В районе ВДНХ временно изменится схема движения транспорта 27–28 июня

В ЦОДД предупредили водителей о перекрытиях дорог в районе входа на ВДНХ в пятницу и субботу, 27 и 28 июня. На территории выставки будет проходить главный городской школьный выпускной, праздничная программа рассчитана на два дня.

Движение для автомобилей начнут ограничивать 27 июня с 12:00 – закроют Поперечные проезды и Продольный. С 15:00 перекроют участок Останкинского проезда и крайнюю правую полосу на дублере проспекта Мира.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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