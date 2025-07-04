Количество парков в Москве выросло в 8 раз за 15 лет

В Москве за последние 15 лет количество парков и скверов увеличилось более чем в 8 раз. Такие данные приводит столичный департамент природопользования. Теперь город объединит эти пространства в единый "зеленый каркас" – масштабный проект, который свяжет между собой аллеи, парки и бульвары, создавая единую систему прогулочных и туристических маршрутов.

Как отмечают эксперты, зеленый каркас обеспечит баланс интересов горожан и природы: новые зеленые территории станут местом для отдыха, а многоуровневые экосистемы позволят сохранять биологическое разнообразие и защищать животных и растения. В рамках проекта появятся новые объекты. Например, у спортивной арены "Лужники" будет построен современный фонтан площадью 3,5 тысячи квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.