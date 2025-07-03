В Москве стартовала детская программа фестиваля "Театральный бульвар"

Фестиваль "Театральный бульвар" открывает детскую программу. На сцене в музейном парке "Политех" состоится премьера спектакля "Вафельное сердце". Гостей ждет встреча с известными артистами и насыщенная программа для всей семьи.

Как рассказала заслуженная артистка России Юлия Пересильд, этот проект стал для команды настоящим хенд-мейдом – многое придумано и создано своими руками, включая тексты песен. Она признается, что долго шла к постановке этой истории, и уверена, что спектакль будет интересен и детям, и взрослым.

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