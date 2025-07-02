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02 июля, 14:30

Культура

Актер Игорь Гордин рассказал, что популярность может прийти в любом возрасте

Актер Игорь Гордин рассказал, что популярность может прийти в любом возрасте

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По словам заслуженного артиста России Игоря Гордина, востребованность может прийти в любом возрасте. Сам актер отмечает, что его карьера в кино стала активно развиваться именно после 50 лет.

Гордин рассказал, что постепенный путь помог ему избежать профессионального выгорания, которое, по его мнению, чаще встречается у молодых актеров. Артист также отметил, что для него очень важно ощущать свою нужность и востребованность в профессии.

Большое интервью с Игорем Гординым выйдет в среду, 2 июля, в эфире телеканала Москва 24.

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