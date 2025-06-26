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26 июня, 19:30

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Тематическая экскурсия прошла по бывшей княжеской усадьбе "Михалково"

Тематическая экскурсия прошла по бывшей княжеской усадьбе "Михалково"

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26 июня все желающие смогли принять участие в тематической экскурсии "От усадебных интерьеров до рабочих мастерских: текстильное ремесло старинного поместья", которая прошла на площадке городского фестиваля "Усадьбы Москвы" в Михалкове.

Бывшая вотчина княжеских родов Дашковых и Паниных неоднократно перестраивалась. А с начала XIX века усадьба и вовсе поменяла свое предназначение: здесь расположились ситцевая фабрика и рабочий поселок.

Гости экскурсии познакомились с историей этого места и узнали, как оно обретает новую жизнь сейчас, в XXI веке.

Чтобы рассказать о прошлом и настоящем известной княжеской усадьбы, к экскурсии в прямом эфире присоединилась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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