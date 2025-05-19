Столичные школьники и студенты прошли второй этап отбора в Большую арктическую экспедицию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 500 школьников и студентов колледжей Москвы приняли участие в приключенческой игре "Герои Арктики", ставшей вторым этапом отбора в Большую арктическую экспедицию, сообщила пресс-служба департамента образования и науки.



Мероприятие прошло во Дворце творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара. Его программа состояла в преодолении участниками туристического маршрута с различными препятствиями: они ставили палатки, учились вязать узлы, определяли топографические знаки, работали с походным снаряжением и картой местности.

"В этом году Большая арктическая экспедиция для московских школьников пройдет в пятый раз. Она посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", – цитирует пресс-службу ведомства портал мэра и правительства столицы.

В рамках события ученики столичных школ и студенты колледжей отправятся на самую северную точку Евразии – мыс Челюскин. Там они будут заниматься научной волонтерской деятельностью и благоустраивать мемориал в память о летчиках и зимовщиках.

Для участия в "Героях Арктики" каждый капитан сформировал команду из пяти человек. Им предстояло пройти шесть испытаний.

Например, конкурсанты составляли и расшифровывали закодированные сообщения, выполняли физические упражнения, решали математические задачи и головоломки, а также создавали фигуры из веревок. Все задания были придуманы, чтобы показать умение работать в команде и быстро принимать решения.

"Герои Арктики" – один из финальных этапов отбора в Большую арктическую экспедицию. Здесь нет снега, льда и белых медведей, но при этом ребята проходят полноценную практическую подготовку перед будущей экспедицией, – рассказал директор центра "Лаборатория путешествий" Матвей Шпаро.

Он напомнил, что сама экспедиция запланирована на конец июля – начало августа. К этому моменту будут сформированы два отряда.

Первым этапом отбора стал Арктический диктант, включавший в себя 30 вопросов о географии, истории, экологии и значении Крайнего Севера для экономики. В этом году в нем приняли участие более двух тысяч школьников и студентов колледжей.

Третий этап будет состоять из конкурса экспедиционных знаний и навыков. На нем студенты колледжей покажут свои профессиональные умения, например, владение строительными инструментами и приготовление еды в полевых условиях.

В свою очередь, школьники, участвующие в научных исследованиях, представят свои проекты.

Завершающим этапом станут учебно-тренировочные мероприятия на Большой Валдайской тропе. Юные путешественники отправятся в пеший поход длиной 59 километров. В ходе командных испытаний ребята покажут, насколько они способны находить выход из трудных ситуаций, а также стойкость характера и эмоциональную стабильность.

Прошлая антарктическая экспедиция завершилась в конце декабря прошлого года. Она продлилась 21 день. Школьники преодолели шесть маршрутов, протяженность которых составила свыше 63 километров, изучили минерализацию и кислотность шести природных водоемов, а также взяли 96 проб.

Во время экспедиции ребята разделились на два отряда. Лагерь был оснащен солнечными батареями и генератором, которые обеспечивали его теплом и электричеством. На территории временной станции сделали две спальни, кухню, столовую, лекционный зал, лабораторию, офис для медиаслужбы и инженеров.

