Спектакли с воздушными гимнастами стартовали в рамках проекта "Лето в Москве"

В рамках проекта "Лето в Москве" в специально возведенных шатрах можно посмотреть спектакли с воздушными гимнастами, а также жонглерами и клоунами. Увидеть их номера можно в специальных шатрах.

Кроме того, можно посетить одну из локаций фестиваля "Усадьбы Москвы", где с помощью разных интерактивных форматов рассказывают историю столицы, или посмотреть иммерсивное шоу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.