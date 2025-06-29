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29 июня, 16:15

Город

Спектакли с воздушными гимнастами стартовали в рамках проекта "Лето в Москве"

Спектакли с воздушными гимнастами стартовали в рамках проекта "Лето в Москве"

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В рамках проекта "Лето в Москве" в специально возведенных шатрах можно посмотреть спектакли с воздушными гимнастами, а также жонглерами и клоунами. Увидеть их номера можно в специальных шатрах.

Кроме того, можно посетить одну из локаций фестиваля "Усадьбы Москвы", где с помощью разных интерактивных форматов рассказывают историю столицы, или посмотреть иммерсивное шоу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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