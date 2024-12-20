Актриса Дибцева призналась, что ее долгое время преследует неадекватная женщина

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Актриса Ольга Дибцева рассказала, что ее на протяжении долгого времени преследует неадекватная женщина. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на соцсети артистки.

По словам Дибцевой, женщина уже долгое время следит за каждым шагом ее семьи и друзей. В связи с этим актриса вынуждена скрывать многие подробности из своей личной жизни.

"Я спрятала на фото содержимое стола, так как там личные вещи, вещи детей. А все мои снимки эта сталкерша изучает досконально до каждого пикселя, выставляет в интернете с обсуждением", – уточнила Дибцева.

Артистка встречается с бизнесменом по имени Евгений. По словам девушки, ее возлюбленный является непубличным человеком, поэтому она редко показывает его в соцсетях. У пары есть общая дочь, которая появилась на свет 13 февраля 2024 года.

У Дибцевой также есть дочь Серафима от бизнесмена Романа Бочарова, с которым она развелась в прошлом году.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий дополнить КоАП новой статьей, устанавливающей ответственность за преследование. Авторы законопроекта считают, что благодаря таким изменениям жертвы смогут обращаться в правоохранительные органы за помощью.

У последних, в свою очередь, появится возможность выполнять все необходимые процессуальные действия и в случае установления всех признаков преступления передавать материалы в суд, устанавливать запрет на приближение к жертве до того, как начнутся угрозы убийства, повреждения имущества или нанесения побоев.

