Выставка с работами Пабло Пикассо открылась в парке Горького

В парке Горького открылась выставка "Сын моей весны" с работами Пабло Пикассо, Сальвадора Дали, Франсиско Гойи, Пауля Клее и других мастеров. Экспозиция впервые представила оригиналы мировых художников. Вход – только для совершеннолетних.

Также 14 июня в парках Москвы запланированы и другие мероприятия. В саду "Эрмитаж" с 11:00 пройдет занятие по энерго-йоге. В парке "Митино" состоится мастер-класс по запуску воздушных змеев, а на сцене сада имени Баумана выступит Центральный оркестр ВСИН России в рамках фестиваля "Спасская башня".

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