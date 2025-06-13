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13 июня, 22:30

Город

Гости смогли погрузиться в атмосферу Древнего Рима в рамках фестиваля "Времена и эпохи"

Гости смогли погрузиться в атмосферу Древнего Рима в рамках фестиваля "Времена и эпохи"

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В рамках фестиваля "Времена и эпохи" москвичи и гости столицы могут познакомиться с историей. Например, на площадке в парке "Ростокинский акведук" были реконструированы события Рима 69 года нашей эры.

Воссозданная атмосфера того времени включала парады, сражения между римскими легионами и варварскими племенами, турниры и финальную битву императоров. За время фестиваля гости могут увидеть еще 20 грандиозных сражений и более 1000 мастер-классов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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