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Новости

17 мая, 13:00

Город

"Сити. Едим": рестораны на улице Кузнецкий Мост

"Сити. Едим": рестораны на улице Кузнецкий Мост

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На одной из самых модных улиц Москвы – Кузнецком мосту – сначала селились французы, потом – творческая интеллигенция, а теперь в этом месте обосновались блогеры с пакетами из ЦУМа и артисты Большого и Малого театров.

Команда проекта "Сити" посетила Кузнецкий мост и убедилась, что еда там соответствует имиджу локации. В этом выпуске гастрокритик Александр Ильин начнет свой квест с брассери ресторатора Аркадия Новикова, которая сменила клуб из 2000-х "The Мост".

Подробнее – в программе "Сити. Едим".

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