"Сити. Едим": рестораны на улице Кузнецкий Мост

На одной из самых модных улиц Москвы – Кузнецком мосту – сначала селились французы, потом – творческая интеллигенция, а теперь в этом месте обосновались блогеры с пакетами из ЦУМа и артисты Большого и Малого театров.

Команда проекта "Сити" посетила Кузнецкий мост и убедилась, что еда там соответствует имиджу локации. В этом выпуске гастрокритик Александр Ильин начнет свой квест с брассери ресторатора Аркадия Новикова, которая сменила клуб из 2000-х "The Мост".

Подробнее – в программе "Сити. Едим".