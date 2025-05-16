"Мой район. Новости": несколько улиц временно перекроют в Хамовниках 16 и 17 мая

Хамовники станут местом старта сразу нескольких массовых спортивных праздников: Московского велофестиваля, велогонки и беговой эстафеты. В связи с этим 16 и 17 мая временно ограничат и перекроют движение на нескольких улицах.

Например, 16 мая с 15:00 до 00:00 перекроют по одной полосе в каждом направлении на участках Зубовской и Большой Пироговской улиц, а также в проезде Девичьего Поля. С 00:00 там нельзя будет и припарковаться. На следующий день, 17 мая, с 00:00 до 20:00 движение на этих участках перекроют полностью. Затем с 20:00 до 23:00 движение будет открыто только по одному ряду в каждую сторону. Ограничения коснутся и Садового кольца.

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