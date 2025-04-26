"Сити. Едим": рестораны на улице Большой Дмитровке

Большая Дмитровка – одна из самых роскошных улиц в плане ресторанов. Сюда стекаются тысячи зрителей после спектаклей в Большом и Малом театрах, РАМТе и МХТ. Рестораторы кормят искушенного зрителя премиальным итальянским стрит-фудом, мидиями и неожиданно драниками.

Гастрокритик Александр Ильин покажет, где все это искать и встретится с главным "блогером" Большого театра – солистом оркестра Иваном Кокориным.

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