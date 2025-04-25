В Бутырском суде Москвы прошел концерт к 80-летию Победы

Концерт в честь 80-летия Победы прошел в Бутырском суде Москвы. На мероприятие пригласили судей, сотрудников силовых ведомств, госслужащих, а также почетных гостей – ветеранов Великой Отечественной войны. Все прошло в торжественной атмосфере в знак уважения к подвигу победителей.

Среди приглашенных – Тамара Морозова. Во время войны ей было 10 лет, но как и тысячи других детей, она работала в тылу. Под звуки метронома участники концерта почтили минутой молчания память павших героев.

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