Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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Новости

Новости

04 мая, 16:35

Город

"Мой район. Новости": станции метро в Текстильщиках соединил новый пешеходный мост

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На юго-востоке Москвы завершилось строительство пешеходного моста, который связал станции метро "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии и Большой кольцевой линии. Теперь пересадка между платформами занимает всего несколько минут и стала значительно удобнее для пассажиров.

Внутри перехода установили эскалаторы и лифты для маломобильных москвичей, а также инфракрасные обогреватели для комфорта в холодное время. Ширина моста позволяет пропускать до 16 тысяч человек в час.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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