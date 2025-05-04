"Мой район. Новости": станции метро в Текстильщиках соединил новый пешеходный мост

На юго-востоке Москвы завершилось строительство пешеходного моста, который связал станции метро "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии и Большой кольцевой линии. Теперь пересадка между платформами занимает всего несколько минут и стала значительно удобнее для пассажиров.

Внутри перехода установили эскалаторы и лифты для маломобильных москвичей, а также инфракрасные обогреватели для комфорта в холодное время. Ширина моста позволяет пропускать до 16 тысяч человек в час.

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