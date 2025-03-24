В "Коломенском" восстанавливают три объекта культурного наследия одновременно

В музее-заповеднике "Коломенское" полным ходом идут масштабные реставрационные работы. Специалисты одновременно восстанавливают три объекта культурного наследия, включая церковь Вознесения Господня – первый каменный шатровый храм России, построенный в XVI веке и входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Параллельно идут работы в деревянном домике Петра I и здании Сытного двора XVII века. Всего на территории "Коломенского" находится 17 памятников архитектуры федерального значения, проект реставрации которых сейчас разрабатывается.

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