Абдразаков представил совместную программу с Бутманом на Moscow Jazz Festival

В столице продолжается четвертый Московский джазовый фестиваль Moscow Jazz Festival. Концерты более тысячи российских и иностранных артистов проводятся на самых популярных городских площадках.

13 июня в саду "Эрмитаж" прошло выступление Московского джазового оркестра Игоря Бутмана. Он подготовил для фестиваля три уникальных программы, в том числе с оперным певцом Ильдаром Абдразаковым.

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