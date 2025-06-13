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13 июня, 22:30

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Абдразаков представил совместную программу с Бутманом на Moscow Jazz Festival

Абдразаков представил совместную программу с Бутманом на Moscow Jazz Festival

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В столице продолжается четвертый Московский джазовый фестиваль Moscow Jazz Festival. Концерты более тысячи российских и иностранных артистов проводятся на самых популярных городских площадках.

13 июня в саду "Эрмитаж" прошло выступление Московского джазового оркестра Игоря Бутмана. Он подготовил для фестиваля три уникальных программы, в том числе с оперным певцом Ильдаром Абдразаковым.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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