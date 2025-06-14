Столичное МЧС предупредило о сильном дожде и грозе 14 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Местами сильный дождь, сопровождающийся в отдельных районах грозами, прогнозируются в Москве в период с 10:00 до 21:00 субботы, 14 июня. Об этом предупредила пресс-служба столичного подразделения МЧС.

В связи с непогодой водителям настоятельно рекомендуют снижать скорость движения и увеличивать дистанцию до впереди идущих машин. Также автолюбителям следует избегать резких маневров, в частности обгонов, перестроений или опережений, и не оставлять свои авто под деревьями.

Пешеходов, в свою очередь, призывают не приближаться к рекламным щитам и неустойчивым конструкциям, а также не оставлять детей без присмотра.

"Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких", – добавили в МЧС.

В случае необходимости можно обратиться по номерам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Суббота, 14 июня, станет самым холодным днем на текущей неделе в Москве, предупредил ранее синоптик Михаил Леус. По его прогнозу, воздух в городе прогреется не выше 18 градусов, а по области – от 14 до 19 градусов.

Ветер ожидается северо-восточный, его порывы достигнут 10 метров в секунду. При этом атмосферное давление будет постепенно расти и достигнет 744 миллиметров ртутного столба, однако останется ниже нормы.

Потепление в мегаполисе начнется лишь на следующей неделе, после праздничных выходных. Тогда столбики термометров поднимутся до 25 градусов. Но 30-градусной жары не стоит ждать ранее 19 июня, уточняли специалисты.