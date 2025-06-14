Синоптик Леус: 14 июня станет самым холодным днем в Москве на этой неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Суббота, 14 июня, станет самым холодным днем на текущей неделе в Москве, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Столичный регион останется на орбите ненастного циклона, замедляющего свое движение над районами Средней Волги", – написал он в своем телеграм-канале.

В связи с этим в столице прогнозируется облачная погода с местами сильными дождями. В некоторых районах ожидаются грозы, подчеркнул синоптик.

Температура продолжит снижаться, и показания термометров будут отставать от нормы на 5–6 градусов, продолжил он. В частности, в городе воздух прогреется не выше 18 градусов, а по области – от 14 до 19 градусов.

Согласно прогнозу метеоролога, ветер ожидается северо-восточный, его порывы достигнут 10 метров в секунду. При этом атмосферное давление будет постепенно расти и достигнет 744 миллиметров ртутного столба, однако останется ниже нормы.

В воскресенье, 15 июня, местами пройдут кратковременные дожди, а дневная температура поднимется до 20 градусов тепла, заключил Леус.

В связи с похолоданием москвичей попросили воздержаться от купания в городских водоемах, поскольку вода и воздух уже остыли. Всего в столице 7 зон отдыха признаны пригодными для купания, еще 4 приняли в эксплуатацию, там можно только загорать.

Потепление в мегаполисе начнется лишь на следующей неделе, после праздничных выходных. Тогда столбики термометров поднимутся до 25 градусов. Но 30-градусной жары не стоит ждать ранее 19 июня, уточняли специалисты.