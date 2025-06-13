Бригады и техника Мосводостока дежурят во время дождя в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы, так как в городе идет дождь, который продолжится до утра субботы, 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба городского хозяйства столицы.

Именно поэтому горожан попросили быть осторожнее на улице во время неблагоприятных погодных условий, а также не прятаться под деревьями и не оставлять рядом с ними машины.

В связи с непогодой городские службы переведены в режим повышенной готовности. Аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов заступили на круглосуточное дежурство.

Водителей тоже попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения. По прогнозам синоптиков, в городе 13 и 14 июня ожидается не только сильный дождь, но и гроза, а также ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.

