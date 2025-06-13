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13 июня, 13:11

Транспорт

Столичных водителей призвали соблюдать скорость из-за непогоды 13 и 14 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве 13 и 14 июня прогнозируются сильный дождь с грозой и ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Ведомство призвало автомобилистов не парковать транспорт около деревьев и шатких конструкций, избегать резких маневров, а также снижать скорость вблизи пешеходных переходов и не отвлекаться на телефон во время движения.

В связи с непогодой городские службы переведены в режим повышенной готовности. Аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов заступили на круглосуточное дежурство.

Помимо этого, в городе приняли меры для защиты сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения, указал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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