Прием работ на фестиваль "Интеграция" завершится 13 октября

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Прием работ на XIV Международный фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и для инвалидов "Интеграция" завершится 13 октября 2025 года. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Целями фестиваля являются привлечение внимание общества к проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья, способствование разрушению стереотипов, формирование доступной среды для маломобильных граждан и повышение профессионального уровня журналистов, работающих с этой темой.

В фестивальной программе могут поучаствовать российские и иностранные материалы 2024–2025 годов, посвященные жизни инвалидов.

Номинации конкурса в области телевидения:



информационный репортаж, сюжет;

документальный фильм, публицистический очерк;

передача, цикл передач.

Номинации в области радио:



репортаж, сюжет;

очерк;

передача, цикл материалов;

Номинации в области интернета:



интернет-публикация, цикл интернет-публикаций;

сайт, интернет-портал;

социальные сети (VK, Telegram, Одноклассники, Яндекс.Дзен).



Все представляемые работы должны быть озвучены на русском языке или иметь перевод. Заявкой на участие считается заполненная анкета на сайте, к которой также следует приложить согласие на публикацию конкурсных материалов.

Видео- и аудиоматериалы должны быть представлены ссылкой на интернет-ресурсы для просмотра или прослушивания, а также скачивания.

Фестиваль планируется провести в Москве в декабре. Авторы лучших программ и интернет-ресурсов получат призы и дипломы.

Мероприятие проводится при финансовой поддержке департамента средств массовой информации и рекламы Москвы.

Кроме того, столица примет национальный чемпионат "Абилимпикс-2025", который пройдет с 30 октября по 2 ноября. Основной площадкой станет выставочный комплекс "Тимирязев Центр", рассказал ранее Сергей Собянин.

Чемпионат профмастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья пройдет в 11-й раз. Благодаря "Абилимпиксу" граждане могут показать свои таланты ведущим работодателям страны и построить карьеру, отметил мэр Москвы.