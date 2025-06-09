Улицы в центре Москвы перекроют 11 июня

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09 июня, 17:30

Наука

В Москве открыли мемориальную доску ученому Гурию Марчуку

В Москве открыли мемориальную доску ученому Гурию Марчуку

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В столице состоялось открытие мемориальной доски в честь выдающегося ученого, последнего президента Академии наук СССР Гурия Ивановича Марчука. Церемонию приурочили к столетию со дня его рождения. Мемориал установлен на доме на улице Косыгина, где жил профессор.

Марчук внес значительный вклад в развитие прикладной математики, разработав алгоритмы, которые легли в основу решений для задач прогноза погоды и моделирования атмосферных и океанических процессов. Автором мемориальной доски выступил народный художник России Салават Щербаков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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