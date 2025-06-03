Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июня, 10:45

Общество

Врачи рассказали о влиянии на организм затяжной магнитной бури

Врачи рассказали о влиянии на организм затяжной магнитной бури

"Утро": пасмурная погода с просветами ожидается в Москве 3 июня

Первые пациенты получат российскую вакцину от рака осенью 2025 года

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 58% 3 июня

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 745 мм ртутного столба 3 июня

299 детей родились в Москве 2 июня

Россиянам рассказали о правилах приема детей на подработку летом

"Утро": 21 градус ожидается в Москве днем 3 июня

Россияне смогут жаловаться в Центробанк на обслуживание в финорганизациях

Голосование за открытие парка на месте монорельса запущено на портале "Активный гражданин"

Врачи советуют метеозависимым россиянам внимательнее следить за своим состоянием. На Земле действует магнитная буря, которая не утихает уже более суток, а во вторник, 3 июня, она достигнет 5 баллов, что считается серьезным показателем.

В течение дня многие могут почувствовать упадок сил, головные боли, бессонницу, скачки давления и тревожность. В связи с этим медики рекомендуют снизить физические нагрузки и не забывать пить больше воды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществонаукавидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика