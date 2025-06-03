Врачи рассказали о влиянии на организм затяжной магнитной бури

Врачи советуют метеозависимым россиянам внимательнее следить за своим состоянием. На Земле действует магнитная буря, которая не утихает уже более суток, а во вторник, 3 июня, она достигнет 5 баллов, что считается серьезным показателем.

В течение дня многие могут почувствовать упадок сил, головные боли, бессонницу, скачки давления и тревожность. В связи с этим медики рекомендуют снизить физические нагрузки и не забывать пить больше воды.

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