Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 07:30

Общество

До 1 млн руб могут увеличить штрафы за навязывание дополнительных услуг

До 1 млн руб могут увеличить штрафы за навязывание дополнительных услуг

Москвичам упростили процедуру перепланировки квартир

В России могут ограничить число банковских карт на человека

Температура в столице достигла июльской нормы

Телезрителям рассказали, в чем был феномен советского целителя Аллана Чумака

В Центральном доме литераторов наградили победителей третьего сезона премии "Гипертекст"

До 27 градусов ожидается в Москве 27 мая

В Подмосковье прошел благотворительный вечер "Май в движении"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 мая

"Мослекторий": Семен Володин – о скифах

В России предлагают ужесточить наказание за навязывание дополнительных услуг. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Инициатива предусматривает увеличение штрафов вплоть до 1 миллиона рублей.

Авторы документа отмечают, что россияне часто сталкиваются с обманом при покупке товаров и услуг. Например, в автосалонах нередко продают полисы ОСАГО в 3–4 раза дороже их реальной стоимости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика