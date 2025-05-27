До 1 млн руб могут увеличить штрафы за навязывание дополнительных услуг

В России предлагают ужесточить наказание за навязывание дополнительных услуг. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Инициатива предусматривает увеличение штрафов вплоть до 1 миллиона рублей.

Авторы документа отмечают, что россияне часто сталкиваются с обманом при покупке товаров и услуг. Например, в автосалонах нередко продают полисы ОСАГО в 3–4 раза дороже их реальной стоимости.

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