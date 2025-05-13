Эксперты рассказали, в каких случаях банки дезинформируют клиентов

Эксперты рассказали, по каким вопросам банки чаще всего некорректно информируют клиентов. Проверку кредитных организаций провела Ассоциация развития финансовой грамотности.

Почти в половине случаев граждан вводят в заблуждение, когда речь идет об открытии вкладов и накопительных счетов. Например, при заявленной высокой ставке по вкладу клиент не замечает, что действует она только в первые месяцы, а потом снижается.

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