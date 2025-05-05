Цены на аренду жилья в Москве снизились на 25% за восемь месяцев

Стоимость аренды жилья в Москве снизилась, за последние восемь месяцев средняя цена уменьшилась более чем на 25%, отметили эксперты. Специалисты связывают это с увеличением предложений на рынке.

Цены на квартиры упали во всех районах Москвы. К примеру, в Раменках аренда подешевела на 17%. Примерно такая же ситуация в районе Тропарево-Никулино и Вешняках. Там квартиру с хорошим ремонтом можно найти за 50 тысяч рублей. В Южном Тушине средняя цена опустилась до 60 тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.