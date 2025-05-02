Телезрители Москвы 24 прислали кадры снегопада

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Зрители с самого утра присылают кадры со снегопадом и его последствиями. По прогнозам синоптиков, снег в Москве прекратится в течение часа. За последние часы столица побила рекорд по осадкам, которому больше 100 лет.

Все желающие также могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.