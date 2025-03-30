30 марта, 17:30Общество
Москва 24 наградила победителя рубрики "Что вообще происходит"
Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.
На этой неделе мерч за лучший ролик получила Мария, снявшая пожар в строящемся жилом комплексе в Хамовниках.
Все желающие также могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.