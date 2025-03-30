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30 марта, 17:30

Общество

Москва 24 наградила победителя рубрики "Что вообще происходит"

Москва 24 наградила победителя рубрики "Что вообще происходит"

Москвичей предупредили о похолодании на предстоящей неделе

Спасатели перевезли из Суджи в безопасные места 676 человек

Роспотребнадзор проверит информацию о появлении нового респираторного вируса в РФ

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Аномально теплая зима может стать причиной роста заболеваемости в Москве

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

На этой неделе мерч за лучший ролик получила Мария, снявшая пожар в строящемся жилом комплексе в Хамовниках.

Все желающие также могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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