Движение на Видной улице будет ограничено с 31 марта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта ограничат в районе дома 6 по Видной улице в районе Митино с 31 марта. Об этом горожан предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.

Меры продлятся до 6 апреля и затронут одну полосу. Как уточнили в транспортном ведомстве, это связано с проведением строительных работ.

Еще одна полоса окажется недоступной на участках МКАД между 18-м и 13-м километрами с 31 марта до 30 июня в период с 02:00 до 05:00.

Аналогичные ограничения в этот же период коснутся съездов с улиц Капотня и Энергетиков на МКАД, а также съезда с МКАД на улицу Капотня на 16-м и 17-м километрах.

Вместе с тем с 3 марта ограничено движение на участках улицы Виктора Маслова. До 18 июня проехать нельзя будет по участку улицы Виктора Маслова от дома 2 до владения 4а, строения 7 по Восточной улице, а с 18 июня по 11 июля движение ограничат на участке улицы Виктора Маслова в районе дома 2. Причиной для этого послужили работы по строительству инженерных сетей.