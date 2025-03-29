Движение ограничат в трех округах Москвы 30 марта

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29 марта, 18:22

Транспорт

Движение на Видной улице будет ограничено с 31 марта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта ограничат в районе дома 6 по Видной улице в районе Митино с 31 марта. Об этом горожан предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.

Меры продлятся до 6 апреля и затронут одну полосу. Как уточнили в транспортном ведомстве, это связано с проведением строительных работ.

Еще одна полоса окажется недоступной на участках МКАД между 18-м и 13-м километрами с 31 марта до 30 июня в период с 02:00 до 05:00.

Аналогичные ограничения в этот же период коснутся съездов с улиц Капотня и Энергетиков на МКАД, а также съезда с МКАД на улицу Капотня на 16-м и 17-м километрах.

Вместе с тем с 3 марта ограничено движение на участках улицы Виктора Маслова. До 18 июня проехать нельзя будет по участку улицы Виктора Маслова от дома 2 до владения 4а, строения 7 по Восточной улице, а с 18 июня по 11 июля движение ограничат на участке улицы Виктора Маслова в районе дома 2. Причиной для этого послужили работы по строительству инженерных сетей.

В центре Москвы введут временные ограничения движения транспорта 29 и 30 марта

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