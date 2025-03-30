30 марта, 06:24Общество
Переменная облачность и до 14 градусов тепла ожидаются в Москве 30 марта
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве в последний день недели, 30 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 12 до 14 градусов тепла, в Подмосковье – от 10 до 15 градусов.
Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.
Ночью температура в Москве опустится до нуля градусов, по области – до минус 2 градусов.
Столичная система теплоснабжения работает на минимально возможных параметрах в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха в городе.
В Москве началась "автомобильная" весна, водители могут начинать менять зимнюю резину на летнюю. Синоптики напомнили, что "автомобильная" весна начинается, когда в городе среднесуточная температура превышает 5 градусов выше 0.
Метеорологи обещают москвичам до 14 градусов 30 марта