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30 марта, 06:24

Общество

Переменная облачность и до 14 градусов тепла ожидаются в Москве 30 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве в последний день недели, 30 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 12 до 14 градусов тепла, в Подмосковье – от 10 до 15 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до нуля градусов, по области – до минус 2 градусов.

Столичная система теплоснабжения работает на минимально возможных параметрах в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха в городе.

В Москве началась "автомобильная" весна, водители могут начинать менять зимнюю резину на летнюю. Синоптики напомнили, что "автомобильная" весна начинается, когда в городе среднесуточная температура превышает 5 градусов выше 0.

Метеорологи обещают москвичам до 14 градусов 30 марта

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