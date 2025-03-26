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26 марта, 07:45

Общество

Москвичам рассказали о штрафах за нарушение правил сжигания мусора на дачах

Москвичам рассказали о штрафах за нарушение правил сжигания мусора на дачах

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Москвичам напомнили о правилах сжигания мусора на дачах в преддверии сезона. Разводить костры можно только на определенном расстоянии от построек: для открытого огня – не менее 15 метров, для мангалов – 5 метров, а для мусора в закрытых емкостях, например в бочках, – 7,5 метра. Нарушителям грозят штрафы от 5 до 15 тысяч рублей.

Эксперты напомнили, что запрещено сжигать лакокрасочные и горюче-смазочные материалы. При обращении с огнем необходимо иметь под рукой воду, песок или другие средства для тушения. Летом важно соблюдать осторожность и в лесу – пожары могут распространяться быстро и тушиться месяцами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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