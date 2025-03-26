Путин заявил, что в отсутствии интереса школьников к истории виноваты взрослые

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В отсутствии интереса школьников к истории виноваты не дети, а взрослые. Об этом Владимир Путин заявил в ходе заседания наблюдательного совета "Движения первых", передает Life.ru.

Президент подчеркнул, ответственность за качественное преподавание истории Великой Отечественной войны лежит на взрослых.

"Совсем недавно дети <…> смотрели ролики или информацию о блокадном Ленинграде, и это не вызывало у них отклика. А вот сейчас по-другому дело обстоит. Дети не виноваты, это мы с вами виноваты. Мы вовремя не уделяли должного внимания этому, не подавали этот материал должным образом", – сказал Путин.

По словам главы государства, до недавнего времени в некоторых школьных учебниках не упоминались важные события, такие как Сталинградская и Курская битвы. Сейчас российские власти исправляют эту ситуацию, добавил президент.

Кроме того, в ходе заседания набсовета "Движение первых" Путин выразил надежду, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне патриотические проекты в РФ станут еще шире и масштабнее. По его словам, подготовка к юбилею чрезвычайно важна, поэтому российским школам и другим учебным заведениями стоит уделить этому должное внимание.