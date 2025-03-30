Следственный комитет России установил новые факты преступлений украинских военных в Суджанском районе Курской области в ходе допросов местных жителей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, в августе 2024 года украинские боевики размещали военную технику в частных жилых секторах, умышленно поджигали дома мирных жителей и занимались мародерством в селе Мартыновка.

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