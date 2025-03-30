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30 марта, 11:30

Происшествия

СКР выяснил новые обстоятельства преступлений ВСУ в Курской области

СКР выяснил новые обстоятельства преступлений ВСУ в Курской области

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 марта

Следственный комитет России установил новые факты преступлений украинских военных в Суджанском районе Курской области в ходе допросов местных жителей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, в августе 2024 года украинские боевики размещали военную технику в частных жилых секторах, умышленно поджигали дома мирных жителей и занимались мародерством в селе Мартыновка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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