Российские войска уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Курской области. Беспилотники "Герань-2" точным попаданием поразили позиции 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которая ранее, понеся большие потери, бросила свои позиции в Гоголевке.

В то же время танкисты группировки войск "Центр" уничтожили скопление сил противника на Красноармейском направлении. Там враг потерял опорные пункты, артиллерийские расчеты и живую силу.

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