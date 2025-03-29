29 марта, 07:47Происшествия
Средства ПВО сбили ночью три беспилотника над Белгородской областью
Фото: Министерство обороны РФ
Силы ПВО минувшей ночью уничтожили три беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.
В других российских регионах попытки атаки БПЛА этой ночью не были зафиксированы.
Украинский беспилотник атаковал город Строитель в Белгородской области. В результате случившегося началось возгорание кровли недействующего офисного здания.
Спустя некоторое время огнеборцы ликвидировали очаги возгорания. По предварительной информации, в результате атаки БПЛА никто не пострадал.
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