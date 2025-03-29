Средства ПВО сбили ночью три беспилотника над Белгородской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Силы ПВО минувшей ночью уничтожили три беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.

В других российских регионах попытки атаки БПЛА этой ночью не были зафиксированы.

Украинский беспилотник атаковал город Строитель в Белгородской области. В результате случившегося началось возгорание кровли недействующего офисного здания.

Спустя некоторое время огнеборцы ликвидировали очаги возгорания. По предварительной информации, в результате атаки БПЛА никто не пострадал.