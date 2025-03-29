01:58Происшествия
Возгорание началось в промзоне Луганска после падения БПЛА
Фото: 123RF/svglass
В промышленной зоне Луганска произошел пожар из-за упавших фрагментов двух сбитых беспилотников. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовые структуры Луганской Народной Республики (ЛНР).
Огонь охватил складские помещения. В результате случившегося никто не пострадал.
Этой ночью дрон ВСУ также совершил атаку на город Строитель в Белгородской области. После прилета БПЛА произошло возгорание кровли недействующего офисного здания.
Спустя некоторое время пожарные расчеты ликвидировали очаги возгорания. Согласно предварительной информации, в результате воздушной атаки никто не пострадал.