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01:58

Происшествия

Возгорание началось в промзоне Луганска после падения БПЛА

Фото: 123RF/svglass

В промышленной зоне Луганска произошел пожар из-за упавших фрагментов двух сбитых беспилотников. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовые структуры Луганской Народной Республики (ЛНР).

Огонь охватил складские помещения. В результате случившегося никто не пострадал.

Этой ночью дрон ВСУ также совершил атаку на город Строитель в Белгородской области. После прилета БПЛА произошло возгорание кровли недействующего офисного здания.

Спустя некоторое время пожарные расчеты ликвидировали очаги возгорания. Согласно предварительной информации, в результате воздушной атаки никто не пострадал.

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