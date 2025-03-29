Пожар произошел в белгородском Строителе после атаки беспилотника

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Украинский беспилотник атаковал город Строитель в Белгородской области. В результате случившегося началось возгорание кровли недействующего офисного здания. О происшествии сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пожарные расчеты уже ликвидировали очаги возгорания. Предварительно, в результате атаки БПЛА никто не пострадал. Более подробная информация о последствиях уточняется.

Ранее войска Украины нанесли двойной удар по газоизмерительной станции "Суджа". По предварительным данным, украинские боевики использовали реактивные снаряды РСЗО HIMARS. Из-за ударов возникло сильное возгорание и энергообъект оказался фактически уничтожен.

В ночь на 28 марта дежурные средства ПВО уничтожили в общей сложности 78 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего дронов было сбито над Воронежской областью.