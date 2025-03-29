Фото: Министерство обороны РФ

Украинские войска потеряли за сутки до 60 военных на белгородском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Север" Ярослава Якимкина.

Подразделения группировки нанесли поражение формированиям и технике ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье и Угроеды Сумской области.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ также лишились шести автомобилей и шести орудий полевой артиллерии, в том числе самоходной артиллерийской установки Krab польского производства.

Ранее российские военнослужащие освободили село Красное Первое, которое находится в Харьковской области. Освободить данный населенный пункт удалось благодаря активному наступлению подразделения группировки войск "Запад".

Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли поражающие удары по инфраструктуре военных аэродромов, ремонтному предприятию военной техники, производственным цехам и пунктам управления беспилотниками Украины.