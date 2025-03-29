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Командование украинской армии задействовало женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин.

"Фиксируем на поле боя убитых женщин. Эти женщины участвуют даже не как наводчики дронов, а как штурмовики", – сообщил Пушилин, которого цитирует РИА Новости.

Глава ДНР подчеркнул, что подобные факты фиксируются на дзержинском и красноармейском направлениях.

Ранее Денис Пушилин сообщал, что Вооруженные силы России продвигаются на всей линии фронта в ДНР. Власти держат все в поле зрения и включаются во все процессы, где это необходимо.

Владимир Путин отмечал, что российские войска освободили более 70% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, бойцам РФ удалось освободить 99% территорий Луганской Народной Республики (ЛНР).