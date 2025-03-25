Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия освободила населенный пункт Мирное, который расположен в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Населенный пункт был освобожден благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Запад".

Также в результате решительных действий подразделению группировки войск "Днепр" удалось освободить населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области. Кроме того, российские военные смогли ликвидировать до 70 украинских солдат, уничтожить 2 американских бронетранспортера М113, 2 машины и 3 артснаряда.

"Нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приднепровское, Садовое, Берислав, Антоновка Херсонской области, Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области", – добавило оборонное ведомство.

Ранее группировка войск "Днепр" смогла полностью освободить населенный пункт Степовое в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, село удалось взять под контроль благодаря активным и решительным действиям российских военных.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Тягинка Херсонской области и Павловка Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, пять автомобилей и станция РЭБ.

