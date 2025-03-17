ВС России освободили Степовое в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Группировка войск "Днепр" ВС России полностью освободила населенный пункт Степовое в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Село удалось взять под контроль благодаря активным и решительным действиям российских военных, уточнили в оборонном ведомстве.

Также армия России нанесла поражение живой силе и технике бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Тягинка Херсонской области и Павловка Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, пять автомобилей и станция РЭБ.

Ранее ВС РФ поразили несколько украинских военных аэродромов, а также ликвидировали цеха производства БПЛА и места их хранения. Удары нанесли по объектам, находящимся в 151-м районе. Для этого российские военнослужащих использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.