Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие освободили село Красное Первое, которое находится в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в сводке за период с 22 по 28 марта.

Освободить данный населенный пункт удалось благодаря активному наступлению подразделения группировки войск "Запад".

25 марта Вооруженные силы России смогли освободить населенный пункт Мирное, который расположен в ДНР, а в результате решительных действий подразделения группировки войск "Днепр" было освобождено село Малые Щербаки в Запорожской области.

Кроме того, российские военные уничтожили до 70 солдат Вооруженных сил Украины, два американских бронетранспортера М113, два автомобиля и три артснаряда. Также ВС РФ нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приднепровское, Садовое, Берислав, Антоновка Херсонской области, Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области.

