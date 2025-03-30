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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что подразделения ВСУ якобы продолжают сохранять активность на территории России. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на соцсети Зеленского.

Он заявил, что активность украинских войск не дает бойцам РФ зайти в Харьковскую и Сумскую области. Зеленский выразил благодарность солдатам ВСУ за "устойчивость" в Курской области и на южных направлениях.

Между тем российские военнослужащие ранее освободили село Красное Первое, которое находится в Харьковской области. Освободить данный населенный пункт удалось благодаря активному наступлению подразделения группировки войск "Запад".

Кроме того, бойцы РФ в Курской области продолжают уверенно продвигаться вперед к госгранице России и Украины. В частности, военные гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии заняли важный опорный пункт ВСУ в курском приграничье.