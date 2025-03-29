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29 марта, 13:20

Политика

ВС РФ освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие ВС РФ освободили Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Щербаки в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Добиться освобождения Пантелеймоновки удалось благодаря усилиям подразделений "Южной" группировки войск. Поражение было нанесено формированиям двух егерских, двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригаде теробороны и бригаде специального назначения.

Столкновения происходили в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Новооленовка, Ульяновка и Северск в ДНР. В результате этих боев украинская сторона потеряла до 300 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину HMMWV американского производства и пять автомобилей. Также российским формированиям удалось уничтожить склад боеприпасов.

Щербаки были заняты подразделениями группировки войск "Днепр". В ходе боев российские военные нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

Боевые действия шли неподалеку от населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Степногорск в Запорожской области, а также Днепровское и Никольское в Херсонской области. В результате были уничтожены свыше 70 украинских военнослужащих, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы.

Накануне российские военнослужащие освободили село Красное Первое, которое находится в Харьковской области. Сделать это удалось благодаря активному наступлению подразделения группировки войск "Запад".

Российские военные продолжают освобождать населенные пункты на всех направлениях

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