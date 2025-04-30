Постановка "Победа! Знамя над Рейхстагом!" пройдет в кинопарке "Москино"

С 1 по 11 мая в кинопарке "Москино" будут показывать иммерсивную постановку "Победа! Знамя над Рейхстагом!". Зрители увидят детализированную реконструкцию штурма Рейхстага советскими войсками.

Для этого на одной из киноплощадок построили копию здания и воссоздали атмосферу Берлина того времени. Для большей реалистичности рядом установили огромные экраны, на которых будут показывать кадры военной хроники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

